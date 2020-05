Zaia, “L’app Immuni è partita male”

“L’app nazionale è oggetto dell’incontro tra i presidenti di Regione per capire gli aspetti sperimentali da mandare avanti, purtroppo è partita male come consenso pubblico”. Lo ha rilevato il presidente del Veneto Luca Zaia. A detta di Zaia “si è atteso troppo e lasciato troppo andare la discussione sulle giuste preoccupazioni di privacy e gestione dati. Se non si recupera avrà grosse difficoltà a decollare. Noi come Regione lavoriamo sulla biosorveglianza, non sulla tracciabilità dei contatti”, ha concluso.

Fonte: ANSA.