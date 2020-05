Zaia, su riaperture incertezza paurosa

Alto Adige cavallo di troia su Governo

VENEZIA, 8 MAG – Sulle ulteriori aperture della Fase 2 “non c’è programmazione. Se il Governo dicesse che si apre il 18 maggio tutti accenderebbero i motori. Ma il 18 potrebbe presentarsi Conte e fare un Dpcm che chiude altre due settimane.

Siamo in un’area di incertezza paurosa”. Lo ha sottolineato il presidente del Veneto Luca Zaia. “Penso – ha aggiunto Zaia – che la decisione dell’Alto Adige sia in linea con il processo autonomista. Penso che possa rappresentare anche il cavallo di troia per il Governo, cioè per cominciare a dire che tornare indietro è impossibile. Lo dico perché noi non siamo autonomi, questo già sarebbe un passo in avanti. Se pensi di fare un Dpcm valido per tutti finisci che prima o dopo qualcuno va per conto suo. Ho letto che la Puglia sta pensando di far qualcosa, le Marche o quant’altro. A oggi provvedimenti ‘solidi’ non ci sono però si sappia – ha concluso – che tutti stiamo leggendo tanto in queste ore”.

Fonte ANSA