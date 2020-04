Verona, 22 aprile 2020

«Bene la nota della Presidenza del Consiglio che precisa una cosa ovvia, ma che a causa della precedente nota di Fraccaro si erano generati dei dubbi. ANPI non è, e non poteva essere, esclusa dalla celebrazione del 25 aprile, che si terrà, perché la Festa nazionale non viene cancellata, si terrà, seppur in forma ridotta per le precauzioni di tipo sanitario contro il Covid19». Lo afferma in una nota il deputato veronese Diego Zardini.