Zardini: Solidarietà ai vigili del fuoco. «Intollerabile aggredire chi lavora e rischia la salute per tutti noi»

Verona, 22 aprile 2020

«Solidarietà ai Vigili del Fuoco che hanno subito l’aggressione dei richiedenti asilo all’hotel Monaco di Verona, dove erano intervenuti per la sanificazione dell’area. Il lungo periodo di isolamento a cui siamo costretti rende tutti più nervosi. Ma, a maggior ragione non sono giustificabili comportamenti aggressivi nei confronti di chi è costretto a lavorare e a rischiare la propria salute per assicurare a tutti noi di evitare il contagio e di riprendere prima possibile le nostre attività. Dobbiamo tutti essere grati e riconoscenti ai componenti delle forze dell’ordine, dei vigili del fuoco, ai medici, agli infermieri e a tutti gli operatori sanitari». Lo afferma in una nota il deputato veronese Diego Zardini.

on. Diego Zardini

Deputato XVIII Legislatura – Partito Democratico