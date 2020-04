Zone portuali Lago di Garda: da oggi in vigore le nuove linee guida

Venezia, 1 aprile 2020

La Giunta regionale ha approvato le nuove ‘linee guida” per l’assegnazione e la gestione degli spazi in acqua e a terra delle zone portuali dei Comuni rivieraschi della sponda veronese del lago di Garda.

“Il testo tanto atteso – spiega l’assessore ai lavori pubblici e trasporti, Elisa De Berti – è il frutto di un lungo lavoro di condivisione con i sindaci di Peschiera del Garda, Castelnuovo del Garda, Lazise, Bardolino, Garda, Torri del Benaco, Brenzone e Malcesine, con gli uffici comunali del Demanio Lacuale Locale e con le associazioni di categoria più rappresentative delle attività imprenditoriali sul lago. Con questi nuovi indirizzi puntiamo a garantire e ad accrescere, in coerenza con le norme sulla concorrenza, la qualità dei servizi offerti a cittadini e turisti e la sicurezza nell’esercizio delle attività lacuali”.

Le principali novità riguardano:

– l’introduzione, in caso di più domande concorrenti per la concessione della medesima area, del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che contempera l’aspetto della qualità del servizio offerto con quello economico;

– l’esercizio del diporto commerciale, che viene vincolato, per motivi di sicurezza dei fruitori, alla disponibilità da parte dell’operatore di aree in concessione e di pontili per l’imbarco e sbarco dei passeggeri;

– le concessioni agli operatori di settore, che avranno una maggiore durata, 15 anni rispetto ai 12 di prima; per ovviare alla problematica delle concessioni in capo allo stesso soggetto con scadenze temporali diverse, viene introdotto il concetto di concessione principale alla quale andranno allineate, a richiesta del concessionario, le scadenze delle restanti concessioni sia a terra che a lago aventi carattere pertinenziale;

– i termini di 8 anni e non più 6 delle concessioni per il diporto;

– la possibilità per il Comune di disporre una proroga delle concessioni commerciali sino a cinque mesi nel caso in cui la scadenza sia durante la stagione estiva.