A Bardolino tornano le finali del Campionato Italiano di Calisthenics

Sabato 31 luglio e domenica 1° agosto appuntamento alla struttura installata nella zona sportiva per l’assegnazione dei titoli nazionali nelle diverse categorie

Sabato 31 luglio e domenica 1° agosto Bardolino sarà il palcoscenico delle finali del campionato italiano di Calisthenics, la disciplina sportiva che prevede il raggiungimento di abilità atletiche a corpo libero con il supporto di strutture come sbarre, parallele e anelli della ginnastica. A sfidarsi saranno i 28 migliori atleti italiani nelle varie categorie maschili e femminili, all’interno della struttura dedicata al Calisthenics installata dal Comune di Bardolino nell’area sportiva all’inizio della passeggiata Rivalunga: «Dopo il successo dello scorso anno, siamo onorati di riavere nel nostro comune un appuntamento di grande prestigio come questo – ha spiegato l’assessore allo sport, Fabio Sala – soprattutto in considerazione del fatto che solitamente sono le grandi località turistiche come Rimini o Riccione ad ospitarlo. Averlo per due anni consecutivi ha un grande valore sportivo, ma anche di prestigio turistico».

Le gare che assegneranno i titoli nazionali partiranno sabato 31 luglio alle 16 e proseguiranno fino alle 22.15, alternando le diverse categorie di peso e genere, per poi riprendere domenica alle 11.30 e concludersi alle 18 con le premiazioni ufficiali. L’ingresso alla manifestazione sarà libero.

Il Calisthenics è una disciplina a corpo libero che da qualche anno a questa parte si sta diffondendo in Italia e nel mondo riscontrando grande successo tra i più giovani e i meno giovani, grandi e piccoli, uomini e donne, per le sue qualità allenanti. Dal greco Kalos, bello e Sthenos, forza, il Calisthenics si basa principalmente su movimenti naturali del corpo, facendo leva su un’attrezzatura minima, come la classica sbarra e due sostegni paralleli. Il metodo è legato alla ginnastica artistica, con cui condivide alcuni esercizi e soprattutto l’attenzione alla corretta esecuzione dei movimenti, fondamentale per allenarsi in maniera costante, senza incorrere in infortuni fisici. Il Calisthenics può essere praticato in palestra, a casa o all’aria aperta, tanto da essere stato definito uno Street Work Out, allenamento da strada.

Ad organizzare l’evento sarà Burningate, in collaborazione con il Comune di Bardolino: «Per l’ottavo anno consecutivo organizzeremo le finali del campionato italiano delle categorie freestyle uomo e donna – ha spiegato Manuel Stella, fondatore di Burningate –. Abbiamo scelto di ripetere l’esperienza bardolinese non solo per la meravigliosa location in cui è installato l’impianto, ma anche e soprattutto per la grande professionalità e disponibilità delle persone coinvolte nell’evento, dai tecnici comunali, agli amministratori al personale coinvolto. Per tutto questo tornare a Bardolino è stata una scelta assai facile».