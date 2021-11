A Job&Orienta di Verona screening gratuiti della vista

L’istituto per Ottici e Optometristi sarà al Salone Orientamento Scuola Formazione e Lavoro, in fiera a Verona, nell’area Accademie e università. Gli studenti offriranno un esame gratuito delle abilità visive.

Verona, 25 Novembre 2021 – Istituto Zaccagnini è presente a JOB&Orienta, salone nazionale dell’orientamento, la scuola, la formazione e il lavoro, alla fiera di Verona dal 25 al 27 novembre. La scuola per Ottici e Optometristi, con sedi principali a Bologna e Milano e corsi di specializzazione a Venezia e Torino, è fra gli espositori al padiglione 7, nell’area Accademie e università, presso lo stand 122.

Per far conoscere ai visitatori della fiera la professione di ottico, le prospettive occupazionali e il programma didattico della scuola, Istituto Zaccagnini organizza incontri di orientamento, help desk informativi, sia presso lo stand che in modalità virtuale, sul sito web di JOB&Orienta.

L’Istituto Zaccagnini è l’unica realtà scolastica e formativa dell’Ottica ad utilizzare simulatori diagnostici per supportare la didattica e l’apprendimento, con esperienze partiche e cliniche uniche nel panorama nazionale. In fiera, gli studenti dell’Istituto ne daranno un esempio con test delle abilità visive e misurazioni dell’occhio, come topografie della cornea e autorefrattometria, con l’ausilio di strumentazione oftalmica evoluta, che integra tecnologie digitali di ultima generazione e diagnostica per immagini. Il primo test si è svolto questa mattina.

I prossimi test saranno possibili:

giovedì, 25 novembre, ancora fino alle 18;

venerdì, 26 novembre, dalle 9 alle 18:

sabato, 27 novembre, dalle 9 alle 16.30.

Il mercato dell’ottica è in ripresa

Il settore dell’Ottica è in ripresa dal 2021. Secondo Anfao, Associazione nazionale fabbricanti articoli ottici, nel primo semestre di quest’anno, solo per l’occhialeria le esportazioni si sono attestate a 2.034 milioni di euro, con una crescita di oltre il 52% sullo stesso periodo del 2020, e solo 4 punti percentuali al di sotto dei valori del 2019. Anche sul mercato interno, la prima metà del 2021 ha visto le vendite crescere di oltre 30 punti percentuali rispetto al 2020, se pur ancora al di sotto dei valori dello stesso periodo del 2019 di circa il 4%.

Spiega Giorgio Righetti, direttore di Istituto Zaccagnini: “L’industria italiana degli occhiali è leader a livello mondiale: il 70% degli occhiali di qualità sono Made in Italy”. A questo bisogna aggiungere il settore delle lenti a contatto, che pure è molto florido e che vanta specializzazioni per patologie specifiche. Continua Zaccagnini: “In Italia si contano circa 10 mila negozi di ottica, che offrono occupazione a 28 mila addetti: tra loro più di 18 mila sono Ottici. A questi si aggiungono altri millecinquecento ottici che lavorano, nell’industria, nel wholesale e a chi offre servizi alla rete dei negozi specializzati”.

Per comprendere il valore della domanda di servizi e prodotti di ottica, basti pensare che, ad oggi, circa 35 milioni di Italiani utilizzano occhiali e 7 milioni sono utilizzatori di lenti a contatto. Il numero è in aumento, a causa dell’invecchiamento della popolazione e di nuovi stili di vita, come l’impiego di strumenti informatici per studiare, lavorare, acquistare e socializzare che impongono un uso della vista più intenso e continuativo.