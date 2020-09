A Padova biopsia cerebrale con braccio robotico. Presidente Regione, “Bravi. Le tecnologie sono la sanità del futuro.”

Venezia, 1 settembre 2020

“La tecnologia è la sanità del futuro. Per questo motivo in Veneto investiamo tanto sulle tecnologie più moderne. Complimenti ai neurochirurghi dell’Azienda Ospedaliera di Padova che hanno saputo metterle a frutto in un ambito tanto delicato come una biopsia cerebrale”.

Con queste parole, il Presidente della Regione del Veneto commenta, “con ammirazione per i sanitari e le macchine” l’intervento eseguito su un paziente affetto da un tumore al cervello, utilizzando un sistema tecnologico che consiste nell’integrazione del neuro-navigatore con un braccio robotico, in grado di allineare e posizionare autonomamente gli strumenti chirurgici, in questo caso la cannula per i prelievi bioptici.

“L’intervento – aggiunge il Governatore – è durato poco, è stato meno invasivo che con le tecniche tradizionali, e ha permesso di raccogliere il campione con una precisione ultramillimetrica. E’ quello che il sistema sanitario veneto cerca per ogni paziente: risultati sempre migliori, cure sempre più accurate, la minor sofferenza possibile”.