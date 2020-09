Ackermann ha vinto la seconda tappa della Tirreno-Adriatico

Il corridore tedesco Pascal Ackermann (Bora – Hansgrohe) ha vinto la seconda tappa della Tirreno-Adriatico EOLO, 201 km con partenza e arrivo da Camaiore e arrivo a Follonica. Sul traguardo ha preceduto Fernando Gaviria Rendon (UAE Team Emirates) e Rick Zabel (Israel Start – Up Nation).

Pascal Ackermann consolida la Maglia Azzurra di leader della Classifica Generale.

RISULTATO FINALE

1 – Pascal Ackermann (Bora – Hansgrohe) – 201 km in 5h01’53”

2 – Fernando Gaviria Rendon (UAE Team Emirates) s.t.

3 – Rick Zabel (Israel Start – Up Nation) ​ s.t.

CLASSIFICA GENERALE

1 – Pascal Ackermann (Bora – Hansgrohe)

2 – Fernando Gaviria Rendon (UAE Team Emirates) a 8″

3 – Magnus Cort Nielsen (EF Pro Cycling) a 16″

LE MAGLIE

Maglia Azzurra , leader della classifica generale, sponsorizzata da Gazprom – Pascal Ackermann (Bora – Hansgrohe)

, leader della classifica generale, sponsorizzata da Gazprom – Maglia Arancio , leader della classifica a punti, sponsorizzata da Sportful – Pascal Ackermann (Bora – Hansgrohe)

, leader della classifica a punti, sponsorizzata da Sportful – Maglia Verde , leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Enel – Nathan Haas (Cofidis)

, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Enel – Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, sponsorizzata da Sara Assicurazioni – Nicola Bagioli (Androni Giocattoli – Sidermec)

Il vincitore di tappa Pascal Ackermann e Maglia Azzurra, subito dopo l’arrivo, ha dichiarato: “Anche oggi la squadra ha corso veramente bene, nel finale i miei compagni mi hanno pilotato e lanciato alla perfezione. È stata una volata lunga e credo di aver lanciato lo sprint nel momento giusto. Le prossime tappe sono troppo difficili per me, potrei riprovare sabato, per il momento sono molto contento”.

