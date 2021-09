Aggressione all’uscita dallo Stadio Bentegodi, la Digos individua il responsabile. La dichiarazione del sindaco

Individuato il responsabile dell’aggressione a Fabrizio Nonis e al figlio all’uscita dallo stadio dopo la partita Hellas Verona-Inter. La dichiarazione del sindaco Federico Sboarina.”Grande soddisfazione per la velocità e la professionalità con cui la Questura e la Digos hanno condotto le indagini.

L’individuazione del responsabile dell’atto vile e delinquenziale contro Fabrizio Nonis e suo figlio è importante per diverse ragioni. Rende giustizia all’immagine della nostra città, che è accogliente con chi viene da fuori; conferma che si tratta di un’azione singola, mentre la stragrande maggioranza dei tifosi è ben lontana dalla violenza, che niente ha a che fare con la passione sportiva.

Quindi, ribadisco ciò che ho già detto nell’immediatezza del fatto, si è trattato di una violenza gratuita e inaccettabile, che è stata prontamente perseguita dalle Forze dell’Ordine a cui va il mio ringraziamento.

Da sindaco ricordo che la nostra città dimostra in molti modi la sua serietà, non può essere l’atto criminale di un singolo a rappresentare la comunità. Chi vuole far passare questa linea fa solo il male di Verona”.