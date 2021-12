Al Teatro Camploy concerto gratuito di Natale con “Le quattro stagioni di Vivaldi”

Al Teatro Camploy le musiche di Vivaldi nel concerto gratuito de La Fucina Harmonica. L’appuntamento è per sabato 18 dicembre, alle ore 17.30, con il concerto di Natale “Le quattro stagioni di Vivaldi”. Sul palco i nove giovani talenti de La Fucina Harmonica, nuovo progetto nato in seno all’Orchestra Machiavelli, ensemble veronese già molto apprezzato.

L’iniziativa, promossa dalla Prima circoscrizione in occasione delle festività natalizie, è rivolta in particolare alle persone anziane. L’augurio dell’orchestra alla città è che la musica, che non ha età, sia sempre più sentita come patrimonio comune.

Fresca di debutto, la Fucina Harmonica esplora il repertorio barocco, con attenzione particolare nella scelta dei brani e nella creazione di sonorità inaspettate, grazie alla direzione artistica del Maestro Stefano Soardo.

Ingresso gratuito, con obbligo di green pass.