Al via la coppa di auto storiche a zero emissioni “Giulietta&Romeo”. Partenza e arrivo a Bardolino e passaggio in Piazza Erbe

Una gara con partenza e arrivo a Bardolino, su un percorso che attraversa tutto il territorio veronese, dal lago di Garda al monte Baldo e, per la prima volta, con un passaggio anche nel salotto cittadino di piazza delle Erbe.

Venerdì 4 e sabato 5 febbraio ritorna la Coppa Giulietta&Romeo, appuntamento inaugurale del Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche 2022 organizzato dall’Automobile Club Verona in collaborazione con ACI Verona Sport e A.C. Verona Historic.

Sono quasi cento ad oggi le vetture iscritte che, dopo la giornata di venerdì dedicata alle verifiche sportive e tecniche, briefing, esposizione ordine di partenza e crono ability test, sabato daranno vita al momento clou della gara.

La partenza è prevista alle 8.30 dal Lungolago Lenotti, per fare poi sosta e passerella in Piazza Erbe alle 9.45 e proseguire per la Lessinia e Valpolicella, con passaggio da Negrar, Prun, Sant’Anna d’Alfaedo, Breonio e Sant’Ambrogio di Valpolicella. L’arrivo a Bardolino della prima vettura è previsto alle 15.45 e la cerimonia finale sarà alle 19.45. In programma ci sarà anche una prova cronometrata sul lungolago che sarà ripresa da Sky e trasmessa sul canale 228.

L’evento si svolgerà su strade aperte al traffico e nel rispetto del Codice della Strada. In questa edizione inoltre importante sarà l’attenzione riservata all’impatto ambientale, essendo la prima completamente carbon neutral, cioè con un perfetto bilanciamento tra le emissioni residue e le attività di rimozione delle emissioni di anidride carbonica dall’atmosfera, azzerando le proprie emissioni di CO2.

Grazie alla collaborazione con la startup veronese green Treebu, è stato calcolato l’impatto inquinante che una vettura d’epoca provoca partecipando al percorso della Coppa Giulietta&Romeo. Incrociando le potenzialità di pulizia dell’aria offerte da una pianta di Paulownia, è stato evidenziato che, donandone una per equipaggio, l’impatto ambientale verrà totalmente azzerato.

I partecipanti alla gara saranno omaggiati di prodotti caratteristici locali, così come riceveranno delle litografie in acquerello e olio raffiguranti Giulietta e Romeo, in questa competizione che si svolge a pochi giorni dalla festa di San Valentino.

Viste le attuali restrizioni anti Covid sarà comunque possibile seguire la gara sul sito www.coppagiuliettaeromeo.it e tramite Facebook @coppagiuliettaeromeo e @automobileclubvr, su Instagram @aciverona.

La manifestazione è stata presentata questa mattina in sala Arazzi dall’assessore alle Manifestazioni Filippo Rando e dall’assessore Rapporti con Unesco Francesca Toffali. Sono intervenuti il Sindaco di Bardolino Lauro Sabaini, il consigliere comunale Paolo Tosi, per l’Automobile Club Verona il presidente Adriano Baso e il direttore Riccardo Cuomo e il giudice di gara Alberto Riva.

“L’aver scelto Verona come prima gara di questa manifestazione è sicuramente un ulteriore riconoscimento alla nostra città e del suo entroterra, che si confermano ai massimi livelli – ha affermato l’assessore Rando -. Ringraziamo gli organizzatori che nonostante le difficoltà del momento riescono a realizzare eventi di tale portata, grazie a determinazione e passione. Speriamo che siano tanti i veronesi che riusciranno ad ammirare il passaggio delle auto nelle diverse località del percorso”.

“Da circa un anno Verona è entrata nella squadra di “Città dei Motori .- ha detto l’assessore Toffali -. Per questo abbiamo accolto la Coppa Giulietta&Romeo nel sito Unesco di Verona, perché speriamo possa essere individuato da tutti i partecipanti e appassionati come sito per un turismo lento e alternativo, apprezzando la città ma anche tutto il territorio veronese. Il percorso infatti permette di attraversare tutte le nostre bellezze, e contiamo possano essere meta di tanti turisti”.

“Siamo onorati di poter ospitare questa manifestazione, che apre la stagione turistica – ha sottolineato il sindaco Sabaini -. Sarà infatti un’importante promozione del territorio con tutte le proprie bellezze, dal lago all’entroterra fino al centro di Verona, che in questo periodo sono fantastici”.

“Dobbiamo ringraziare le amministrazioni e gli sponsor che ci permettono di fare un’edizione della gara bellissima e con tante novità – ha aggiunto il presidente Baso -. Inoltre teniamo molto al fattore ambientale, con un occhio di riguardo alla riduzione dell’inquinamento, in un periodo che lo vede sempre alto”.