Alessandro Baricco al “Festival della bellezza”: Il 18 settembre omaggio a Beethoven con Gloria Campaner e Orchestra Canova

Alessandro Baricco omaggia il grande compositore tedesco Ludwig van Beethoven nei 250 anni dalla nascita con la lezione-concerto Beethoven, l’eccesso e il sublime in programma in data unica venerdì 18 settembre alle 21.30 all’Arena di Verona per la VII edizione del Festival della Bellezza.

Baricco, relatore d’eccezione, tornerà a parlare di musica classica in pubblico dopo un lungo periodo, insieme alla pianista Gloria Campaner, particolarmente apprezzata per la sua versatilità, e ai giovani musicisti dell’Orchestra da Camera Canova diretti da Enrico Saverio Pagano.

Il progetto, appositamente pensato per il suggestivo spazio dell’Arena trasformato in agorà, mira a coinvolgere gli spettatori in un viaggio narrativo che ha come colonna sonora non solo la musica del compositore, vissuto a cavallo tra illuminismo e romanticismo, ma anche pagine di suoi predecessori e successori (spingendosi fino alla musica elettronica di oggi), per conoscere meglio il mito beethoveniano e l’uomo dietro il racconto.

Divenuto ormai un personaggio mitologico per la sua storia e per la sua personalità, Beethoven vuole essere ricordato in questo evento attraverso un gesto collettivo, inedito, divulgativo e gioioso, alla scoperta delle “5 cose da sapere sulla sua musica”.

Il Festival della Bellezza, ideato e diretto da Alcide Marchioro, si conferma tra le più originali e prestigiose manifestazioni italiane con eventi unici o in prima nazionale connessi tra loro in riferimento al tema dell’edizione, in scena in contesti storici di grande suggestione. Quest’anno propone all’Arena di Verona il progetto Arena Agorà, co-ideato da Gianmarco Mazzi, ispiratore dell’appuntamento, con l’anfiteatro allestito in modo inedito: palco al centro e pubblico attorno a 360°.

Il programma è disponibile sul sito festivalbellezza.it