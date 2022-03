Alla scoperta del fenomeno NFT

Navigando su internet vi sarà capitato non poche volte di leggere la sigla NFT e di non sapere cosa volesse dire. Non preoccupatevi, è un problema di molti, soprattutto per chi è poco esperto di rete, di informatica e delle sue infinite potenzialità. Per questo proviamo a fare chiarezza in questo articolo, in cui proveremo a rispondere alla domanda: ma cosa si intende per NFT?

Si tratta di un acronimo che indica Non Fungible Toke, ovvero un gettone non replicabile. Con questa sigla ci si riferisce a opere digitali uniche e non modificabili, dal momento che sono registrate su una blockchain. Il bello è che tutto può diventare un NFT: un disegno, un video, una gif. Quella degli NFT è una novità che ha subito raccolto attenzioni, interesse e una buona dose di scetticismo. Ma dal punto di vista economico stiamo parlando di un fenomeno dalla portata mondiale. Nel NFT Report 2020, pubblicato da Atelier BNP Paribas, si legge che il giro d’affari legato a questo tipo d’arte ha superato i 250 milioni di dollari, per un volume triplicato negli ultimi tre anni, con un incremento di oltre il 65% dei compratori e del 24% dei venditori.

” Gli Nft sono disponibili diverse piattaforme in cui comprare o vendere NFT – spiega l’imprenditore digitale Mik Cosentino a Il Giorno – attualmente la più frequentata è OpenSea, ma ce ne sono molte altre come Rarible e SuperRare specializzate in opere d’arte o Valuables per l’acquisto di tweet. Le transazioni avvengono per la quasi totalità dei casi in criptovaluta, quindi è necessario disporre di un portafoglio digitale – wallet – come Metamask, dotato di crypto currency e che come utility principale impieghi gli smart contract”.

E sul mondo degli NFT si fionda anche il mondo del gambling, che da sempre è all’avanguardia per quanto riguarda i fenomeni della rete. “Lo dimostra infatti il caso di Evolution – spiegano gli esperti della redazione del blog SlotMania – che ha implementato di recente quattro CryptoPunk in un nuovo gioco di slot online che sarà il primo a integrare i NTF”. Un gioco che piacerà e non poco agli amanti delle slot e delle criptovalute, stando alle parole di Todd Haushalter, chief product officer ella casa produttrice, dal momento che sulla slot sarà possibile ammirare e interagire con gli NFT.

Un mercato che ancora oscuro per tanti ma che è appetibile per tantissimi.

