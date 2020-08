Allenamento da casa: i consigli per abbigliamento e attrezzi

Chi l’ha detto che per allenarsi e tenersi in forma bisogna per forza di cose andare in palestra? Non tutti hanno il tempo per recarsi in una struttura attrezzata più volte a settimana, spesso a causa dei troppi impegni lavorativi. Per fortuna, però, è possibile allenarsi anche da casa. Come? Organizzandosi in modo minuzioso grazie anche alle tante offerte che si possono trovare in giro per il web.

Su Prozis, ad esempio, uno degli e-commerce di riferimento per tutto ciò che concerne fitness e palestra, è possibile trovare tutto ciò che serve per allenarsi da casa, dagli integratori all’abbigliamento, passando per gli accessori indispensabili per il workout casalingo. Oltre alla praticità di poter acquistare online ricevendo tutto comodamente a casa, grazie al codice sconto Prozis è possibile ottenere un risparmio importante sfruttando le tante offerte disponibili sul noto e-commerce.

Per allenarsi da casa non serve avere per forza di cose una miriade di strumenti ed accessori. Bastano, infatti, pochi accessori per potersi dedicare a diversi esercizi. A seconda dell’allenamento possiamo scegliere di acquistare dei semplici manubri, utili per allenare i bicipiti, i tricipiti e le spalle. Oppure possiamo acquistare manubri più bilanciere, per un allenamento più completo di petto e braccia. Ci sono poi i kettlebell, gli innovativi pesi che consentono di svolgere molti esercizi utili alla nostra forma fisica.

Per quanto riguarda il grado di difficoltà, si parte da pesi di 1 kg per un allenamento iniziale, passando a quelli più impegnativi come 3 kg, 4 kg e 5kg che consentono sessioni di allenamento più intense. Per quanto riguarda i materiali, è possibile acquistare attrezzi in plastica facili da maneggiare e pratici per ogni attività. Ci sono poi i classici pesi in ghisa, oppure quelli in acciaio. I pesi in vinile, così come quelli in neoprene, sono semplici da gestire e garantiscono un grip unico che consente di allenarsi senza correre rischi legati alle mani sudate.

I pesi con i dischi in ghisa, ad esempio, sono perfetti per allenare la parte superiore del corpo attraverso l’utilizzo del bilanciere. Il kettlebell può essere molto utile per allenare la parte bassa con squat e tutta una serie di allenamenti funzionali che sono utili ad allenare tutto il corpo. Per un allenamento ancor più intenso possiamo acquistare polsiere e cavigliere, ad esempio da 2kg, che possiamo utilizzare durante le varie sessioni di allenamento.