Altra medaglia veneta a Tokyo, questa volta nel tennistavolo. Zaia, “Grande la veronese Michela Brunelli”

Venezia 1 settembre 2021

“Anche stamattina il risveglio per lo sport veneto è stato dolce, perché nella notte italiana è arrivata da Tokyo l’ennesima medaglia. Bronzo per le fantastiche ragazze della squadra del tennistavolo! La veronese di Bussolengo Michela Brunelli e la friulana Giada Rossi si sono aggiudicate un importantissimo podio con il terzo posto, sfiorando la finale contro le Cinesi. Come dire: la firma del nordest sulle Paralimpiadi”.

Lo dice il presidente della Regione Veneto, commentando l’ennesima medaglia conquistata a Tokyo dalla squadra italiana, nel tennistavolo, con due ragazze del Veneto e del Friuli Venezia Giulia.

“Michela, grinta e determinazione da vendere – aggiunge il Governatore – è alla sua quarta Paralimpiade dopo Pechino 2008 (dove conquistò l’argento), Londra 2012 e Rio 2016 (ambedue quarti posti), e prima di questi Giochi era ottava nel ranking mondiale.

Una potenza! Bravissima Michela, che porta a casa un bronzo meritatissimo che la ripaga dei due quarti posti di Londra e Rio. Anche qui – conclude il Presidente – determinazione da vendere, cancellando dal vocabolario la parola ‘resa’”.