Andamento vaccinale nelle varie regioni aggiornato al 15 ottobre

Analizziamo l’andamento vaccinale nelle varie regioni prendendo in esame la percentuale di vaccinati over 12 con ciclo completo. Le regioni sotto il 75% di vaccinati sono colorate in rosso, da 75% a 79,9% in arancione, da 80% a 84,9% in giallo scuro, da 85% a 89,9% in giallo.

Dalla figura si nota che la Sicilia è in rosso con il 74,9%, la Lombardia è in giallo con l’86,9%, 7 regioni sono in arancione ossia tra il 75% e il 79,9% di vaccinati con ciclo completo (Calabria, Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Campania, Piemonte, Liguria), 11 sono in giallo scuro (Marche, Veneto, Abruzzo, Basilicata, Sardegna, Umbria, Molise, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Puglia).

In Sicilia e in Calabria hanno completato l’iter vaccinale 3 persone su 4.

Per quanto riguarda il Trentino-Alto Adige bisogna specificare che la Provincia Autonoma di Bolzano ha il 73,5% di vaccinati con ciclo completo ed è quindi all’ultimo posto di questa classifica, mentre la Provincia Autonoma di Trento è prossima al giallo scuro col 79,9%.

Con la prossima tabella vediamo in termini numerici le persone vaccinate con ciclo completo nelle varie regioni e la popolazione over 12 al 1° gennaio 2021 (Fonte Istat).

La campagna vaccinale prosegue in modo spedito e sempre più regioni stanno superando la soglia dell’80% di vaccinati con ciclo completo.