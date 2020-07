Antiquaria Padova 2020 riapre il calendario fieristico del Veneto

Dopo il lockdown che in marzo ne ha impedito lo svolgimento, dal 12 al 20 settembre 2020 Antiquaria Padova sarà la prima manifestazione fieristica a inaugurare nel Veneto la ripresa delle attività fieristiche del post pandemia, e una delle prime in Italia. La 36^ edizione organizzata dalla società padovana Nord Est Fair, con 80 espositori di tutta Italia, ma anche dall’estero (tra le prime adesioni anche quella di un antiquario che arriva dalla Svezia) occuperà il padiglione 1 della Fiera di Padova.

Antiquaria Padova 2020 sarà un selezionato concentrato di arte di altissimo livello, che attraverso differenti stili dimostra come il gusto per il bello è stato declinato nelle varie epoche, dal Rinascimento fino al Novecento: mobili, porcellane, dipinti, statue in legno e marmo, oggettistica, tessuti, stampe, cornici, cristalli, pregiati argenti, arazzi, tappeti persiani di alta manifattura, stoviglie, gioielli. I pezzi più antichi partono dal 1450.

Oltre ai capolavori materiali, come consuetudine all’interno fiera sarà presente l’area servizi per l’arte antica che propone analisi, restauro e consulenza per le opere d’arte: con certificazioni di autenticità ed indirizzi diagnostici, restauro dipinti su tela e tavola, scultura lignea, affreschi e dipinti murali, su tappeti e arte tessile, consulenze a richiesta di espositori e visitatori.

Tra gli espositori che hanno scelto di esserci, dal 12 al 20 settembre ad Antiquaria Padova 2020 si contano alcuni degli antiquari più prestigiosi d’Italia, tra i quali: Tornabuoni Arte antica (Firenze), Studiolo Fine Art (Milano), Cecchetto e Prior (Treviso), Phidias (Reggio Emilia), Barbara Cesaro (Padova), E.L.A. Antichità (Bergamo), Lombardo&Partners (Torino).

Padova Antiquaria si terrà al padiglione 1 della Fiera di Padova con accesso da via Tommaseo. Orari sabato e domenica 10-20, feriali 15-20. Ingresso 8 euro, ridotto 4 euro (over 65, gruppi di 10 persone, forze dell’ordine, studenti, diversamente abili, ragazzi dai 13 ai 17 anni), gratis sotto i 12 anni. Informazioni sul sito http://www.antiquariapadova.com/