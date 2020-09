Aperta al transito Via Armando di Pietro. Soluzione alla viabilità di San Massimo

Pronta da oltre tre anni, via Armando di Pietro a San Massimo è stata aperta alla viabilità solo oggi. L’Amministrazione è riuscita infatti a sbloccare il complesso iter procedurale legato alla lottizzazione di cui via di Pietro rappresenta una delle opere compensative.

Un risultato atteso dai residenti della zona e in particolare delle nuove edificazioni che si affacciano sulla via e che, per tutto questo tempo, se la sono vista sbarrata da pesanti transenne. Via di Pietro è ora collegata direttamente a via 24 Giugno e via Piatti, a beneficio della viabilità in una zona tra San Massimo e la Spianà, di passaggio interquartierale e vicino agli innesti della tangenziale.

Per l’occasione questa mattina è stata organizzata una sorta di inaugurazione sul posto, con lo spostamento delle transenne e l’apertura ufficiale della via. Per il Comune hanno partecipato l’assessore alle Strade e quello alla Sicurezza. Presenti anche alcuni consiglieri comunali, della Terza circoscrizione e i residenti del quartiere.

“Alla base del ritardo c’erano complicazioni procedurali a carico dei lottizzanti – spiega l’assessore alle Strade -, uno stallo che però si protraeva per troppo tempo, a danno dei residenti e di tutto il quartiere. Perciò abbiamo cercato di accelerare l’iter e dare una risposta concreta ai cittadini. Questa strada costituisce un importante sfogo per la viabilità della zona, collegandosi direttamente a via 24 Giugno e via Piatti, due arterie di San Massimo molto trafficate. Ora possiamo concentrarci sulle altre richieste della Circoscrizione per migliorare la zona dal punto di vista della percorribilità e della mobilità sostenibile”.

“Non mancherà l’attenzione alla sicurezza stradale – sottolinea l’assessore competente -. Via di Pietro è un rettilineo all’interno di una lottizzazione, il rischio è che lo si possa percorrere superando i limiti di velocità consentiti. Ecco perché ho già predisposto controlli mirati da parte degli agenti della Polizia locale, a tutela dell’incolumità pubblica”.