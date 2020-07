Apicoltura: Pan a Zanoni, “Eviti terrorismo ambientale, negli alveari del Veneto solo fogli di cera testati dall’Istituto zooprofilattico delle Venezie”

Venezia, 10 luglio 2020

“Il consigliere Zanoni sta facendo solo terrorismo ambientalista: i fogli cerei in distribuzione agli apicoltori con il progetto Cerapi sono testati dall’Istituto sperimentale Zooprofilattico delle Venezie, la massima autorità scientifica in materia di salute e benessere animale e ambientale”.

L’assessore regionale all’Agricoltura Giuseppe Pan smentisce in toto l’allarme sollevato dal consigliere trevigiano del Pd e dall’associazione Apimarca sulla presunta presenza nei fogli cerei forniti agli apicoltori di acaricidi e pesticidi oltre i limiti previsti dalla legge.

Nove associazioni di produttori hanno condiviso e aderito al progetto – replica Pan – volto ad individuare i migliori materiali disponibili in commercio per gli alveari e l’apicoltura. Già negli anni scorsi Zanoni e Apimarca avevano indossato i panni dei falsi ambientalisti d’assalto nei confronti di questo progetto, venendo puntualmente smentiti dalla stragrande maggioranza delle associazioni dei produttori, dalla Consulta regionale per l’apicoltura e dagli esperti dello Zooprofilattico, che hanno testato e valutato una dozzina di lotti commerciali diversi. Ricordo che l’esito finale del test lo danno le api operaie, loro sì vere sentinelle dell’ambiente, che scegliendo dove costruire le loro cellette sanno individuare le caratteristiche della cera d’api, e quindi i fogli cerei più idonei”.

“Al consigliere Zanoni consiglio di indirizzare meglio le energie per la corsa elettorale – conclude Pan – perché lanciare falsi allarmi e spargere paure infondate è il modo migliore per perdere voti. Anche tra i suoi, ahimè poco informati, sostenitori”.