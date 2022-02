Arrestato il “foratore seriale” di pneumatici a Borgo Trento

È stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Parona, il ‘foratore seriale’ di gomme d’auto a Borgo Trento.

“Un’altra operazione che tutela il nostro territorio – afferma il sindaco Federico Sboarina -. Non posso che congratularmi con le nostre Forze dell’Ordine e ringraziare, a nome di tutti i veronesi, l’Arma dei Carabinieri e il Comandante Pietro Carrozza. Settimane di indagini silenziose hanno portato all’arresto del ‘foratore seriale’ di pneumatici, diventato un vero e proprio incubo per interi quartieri della zona di Borgo Trento, che hanno vissuto con l’ansia di trovare bucate le auto in sosta. Da subito sono partite le indagini per riportare ai residenti la necessaria serenità, escludendo le ipotesi più fantasiose. Infatti, nessuna baby gang e nessun allarme sicurezza, ma chi nelle settimane scorse ha strumentalizzato la vicenda ha solo alimentato nei cittadini paure infondate. Invece, la nostra città è in mani sicure e siamo orgogliosi dei nostri militari dell’Arma, una certezza per Verona e la nostra comunità, così come le altre Forze dell’Ordine con le quali c’è forte sinergia e spirito di collaborazione. Questa è la riprova che mentre i professionisti lavorano, c’è sempre chi si riempie la bocca di parole gettate al vento”.