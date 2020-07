Assali Stefen Omap, buona ripartenza tra Veneto e Romagna

CADIDAVID (VR) – L’Assali Stefen Omap ha chiuso con soddisfazione il primo, vero, intenso weekend di corse che ha segnato la partenza ufficiale della stagione agonistica dopo il lungo stop a causa della pandemia di Coronavirus.

Il migliori risultato è stato il sesto posto raccolto, nella giornata di sabato, da Edoardo Zamperini nella Cronoscala La Pendola, corsa proprio sulle strade veronesi, e vinta da Federico Iacomoni della Campana Imballaggi.

Alcuni atleti della formazione del presidente Alberto Murari ieri hanno partecipato anche alla prima gara di gruppo organizzata all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola nell’ambito della manifestazione Warm Up Ciclismo 2020.

Il team manager Marcello Girelli fa il punto: “Sicuramente c’è qualche ragazzo che è ancora un po’ indietro di condizione, ma è normale anche perché noi durante lo stop non abbiamo insistito molto con gli allenamenti. In generale sono contento di come si sono comportati i ragazzi in queste prime gare. Certamente speravamo qualcosa in più nella cronoscalata, ma Zamperini ha forato subito prima della partenza e questo l’ha un po’ messo in agitazione e sicuramente ha influito anche sulla sua prestazione. Andreaus, invece, ha sofferto di problemi di stomaco e non ha potuto esprimersi al meglio. Domenica sapevamo che era una gara per velocisti e quindi noi non avevamo molte chance da giocarci. Ma va bene così, in questo momento la cosa più importante era tornare a correre”.

Nei prossimi giorni ci sarà un mini-ritiro: “Durante questa settimana trascorreremo qualche giorno a Borgo Valsugana per riunirci anche con i ragazzi dell’affiliazione trentina, in modo da allenarci tutti insieme”, ha concluso Girelli.

Il prossimo fine settimana sicuramente la squadra correrà a Faenza, mentre è in attesa di conferma per la partecipazione ad un’altra gara in programma a Rimini.