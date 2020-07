Assessore regionale al lavoro visita il gruppo ALPAC di Schio: “Investimenti in ricerca e sviluppo alla base della crescita in era Covid”

L’assessore regionale alla formazione e al lavoro del Veneto ha visitato la sede e gli stabilimenti produttivi del Gruppo Alpac di Schio, incontrando l’amministratore unico Luciano Dalla Via, il direttore generale Massimo Dalla Via, il direttore delle risorse umane Marco Palatini ed il direttore marketing Matteo Grisi.

L’azienda Alpac opera da 40 anni nella progettazione e nella produzione di soluzioni avanzate per la gestione del foro finestra ed è oggi leader in Italia nel settore dell’isolamento e del comfort abitativo, grazie anche ad un’ampia gamma di soluzioni per la ventilazione meccanica controllata degli ambienti. Dai 12 dipendenti dei primi anni del Duemila è arrivata a contarne oltre duecento, con un fatturato che a fine 2019 ha superato i 31 milioni di euro.

“La visita che è stata un’importante occasione di confronto sulle necessità del tessuto produttivo vicentino e veneto e sulle misure messe in campo dalla Regione a sostegno delle imprese – spiega l’assessore regionale – Il Gruppo Alpac ha superato brillantemente questi primi mesi dell’anno assumendo, in piena era Covid, 5 nuove unità a tempo indeterminato”.

Il successo aziendale di Alpac sta nella cura dei dettagli – sottolinea ancora l’assessore – che inizia dalla progettazione fino alle varie fasi della produzione. Tanto da meritare il premio “best managed company 2019” di Deloitte, recentemente confermato anche per l’anno in corso. Alla base del continuo miglioramento dei processi produttivi c’è la metodologia Lean Production System, adottata già da diversi anni sia come filosofia manageriale che come approccio operativo.

“Tutte le risorse dell’azienda sono chiamate a testare e a suggerire progressive ottimizzazioni nelle varie fasi della produzione – rileva l’assessore – I risultati sono spesso condivisi, grazie all’attività della Alpac Academy, con i serramentisti e termotecnici, con una attività di formazione volta all’aggiornamento continuo anche della clientela. La chiave di volta del successo di questa storia aziendale sta negli investimenti in ricerca ed innovazioni, ai quali è dedicato un reparto dell’azienda ed un budget che ammonta al 3% del fatturato annuo – conclude la titolare delle politiche regionali per il lavoro – Tra i risultati tangibili le soluzioni studiate e in fase di test nel campo della ventilazione meccanica controllata, che potrebbe rappresentare un’importante soluzione alla sempre maggior necessità di garantire la qualità dell’aria negli ambienti domestici, lavorativi e scolastici”.