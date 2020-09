Auto d’epoca in mostra in Piazza Bra

Il fascino delle auto d’epoca in esposizione in piazza Bra. L’appuntamento è per domenica 27 settembre, a partire dalle 11, con la manifestazione Historic Day, promossa dall’Automotoclub Storico Italiano – ASI in occasione della Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca.

Il club veronese dell’Historic Cars Club, punto di riferimento per gli appassionati di moto e auto storiche, porterà in piazza, allineate di fronte al Liston, una quarantina di vetture di diversi modelli e momenti storici. Protagonisti tutti i club ASI del Triveneto, coinvolti nell’importante appuntamento veronese.

In esposizione anche un esclusivo esemplare appartenente al Museo Nicolis, che quest’anno festeggia i vent’anni di attività, oltre ad una

vettura storica dell’Arma dei Carabinieri.

L’evento è alla sua terza edizione, dopo gli appuntamenti realizzati a Padova nel 2018 e a Vicenza nel 2019.

Il programma è stato presentato questa mattina, dall’assessore alle Manifestazioni Filippo Rando insieme al presidente dell’HCC Verona Enzo Mainenti.

“Appuntamento che attira molti appassionati ma anche curiosi – spiega Rando –. L’auto e la sua evoluzione storica rappresenta da sempre un valore culturale e sociale per il nostro Paese. Vedere ed ammirare tanti modelli della migliore ingegneria meccanica italiana e straniera è un’importante opportunità per accrescere fra i cittadini l’attenzione e l’interesse sul mondo del motorismo storico”.