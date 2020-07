Banda dei bancomat. Zaia, “Grazie ai Carabinieri e alle forze dell’ordine per l’impegno e l’abnegazione quotidiana, a difesa dei nostri territori”

“Un plauso agli oltre 100 militari dell’Arma che hanno compiuto questa operazione, con nove arresti e l’esecuzione di una dozzina di sequestri. Questa è la riprova che i Carabinieri, e con loro tutti gli uomini e le donne delle Forze dell’Ordine, costituiscono un imprescindibile caposaldo di legalità sul territorio. E’ necessario dare loro più forza in termini di uomini e di mezzi, per tutelare le nostre famiglie, ma anche una economia che deve svilupparsi in modo sano e senza concorrenze sleali”.

E’ il commento del Presidente del Veneto, Luca Zaia, alla conclusione dell’indagine iniziata lo scorso anno nei confronti di un gruppo criminale dedito alla commissione di assalti agli sportelli dei bancomat in Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna.

“La legalità è il primo e il più importante fra i principi di una società civile – dichiara Zaia – e per questo mi congratulo con i Carabinieri di Padova per questa operazione, che assicura alla giustizia una banda che ha terrorizzato i nostri territori”.

“Ogni volta che vediamo un lampeggiante blu, una divisa, una paletta sulle nostre strade – conclude Zaia -, sappiamo che c’è un uomo o una donna che adempiono al loro compito istituzionale con abnegazione. Per questo rispettiamoli e ringraziamoli!”.