Bardolino: 900 mila euro per aiutare le imprese colpite dall’emergenza sanitaria

Approvata nell’ultimo consiglio comunale di giovedì 29 settembre la delibera che mette in campo agevolazioni e aiuti per le aziende del territorio

Taglio del 66% su occupazioni di suolo pubblico, riduzione della TARI del 40% e dei canoni di affitto degli immobili comunali. Queste sono solo alcuni dei provvedimenti che il Comune di Bardolino ha approvato nel consiglio comunale di giovedì 29 settembre per affrontare l’emergenza economica causata da quella sanitaria, per un totale di quasi 900mila euro di investimento complessivo. Un provvedimento già annunciato nei primi giorni di settembre, ma che è stato oggi implementato con alcune misure più rilevanti: «Avevamo previsto nella bozza iniziale una riduzione del 40% sul canone di occupazione suolo pubblico e una diminuzione della tassa sui rifiuti del 25% per le attività produttive – ha spiegato Marcello Lucchese, assessore al bilancio della giunta guidata da Lauro Sabaini – oggi, invece, abbiamo deciso di ridurre ulteriormente la prima fino al 66% allargando questa agevolazione sulla non solo ai bar e ristoranti, ma anche a tutte le attività commerciali de territorio, e la seconda, la TARI, ridotta del 40%». In merito alla Cosap sul suolo pubblico qualche impresa ha già ricevuto la richiesta di versamento, visto che la comunicazione è già partita in automatico qualche settimana fa: «I pubblici esercizi hanno già ricevuto l’avviso di pagamento con la quota scontata, mentre tutte le altre attività potranno scegliere se chiedere il rimborso al Comune della quota prevista o in alternativa decidere di andare in compensazione il prossimo anno», ha proseguito Lucchese.

Oltre a questi interventi verranno ridotte anche le imposte sulla pubblicità (del 50%) e tutto quello che riguarda concessioni demaniali (chioschi, spiagge, pontili e pedalò del 25%) e canoni di affitto per gli immobili di proprietà dell’ente (del 25%): «Far quadrare i conti quest’anno è complicato anche per gli enti pubblici – ha concluso Lucchese – ma siamo consapevoli che è nostro compito aiutare il territorio in ogni modo possibile. L’amministrazione comunale è l’ente in assoluto più vicino alle problematiche del paese e nonostante le pesanti condizioni imposte dal Governo, dobbiamo fare quanto è in nostro potere per far sentire questa vicinanza alla popolazione e risolvere i problemi reali che la condizione attuale sta creando. L’investimento di risorse comunali è importante e senza precedenti, ma la situazione ci impone misure straordinarie e continueremo a metterle in campo anche nei prossimi mesi».