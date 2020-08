Biciclettata con Arturo Lorenzoni, candidato alla presidenza della Regione Veneto, assieme ai candidati al consiglio regionale di tutte le liste sostenitrici

Arturo Lorenzoni, e i candidati al consiglio regionale di tutte le liste sostenitrici si sono trovati questa mattina a Verona per percorrere in bici il corso dell’Adige.

Cinque le tappe che da San Zeno a Legnago hanno permesso a Lorenzoni di incontrare la cittadinanza e mettere al centro le potenzialità del territorio

Il percorso è ispirato al progetto “Adige via D’Acqua”, presentato insieme alla candidata del Partito Democratico Elisa La Paglia lo scorso 29 luglio: un itinerario cicloturistico e di mobilità dolce in canoa e bicicletta da tempo all’attenzione di tantissimi Comuni, da Bolzano a Venezia passando per Verona.

Arturo Lorenzoni: “Ringrazio tutti i candidati che si sono messi a disposizione nella promozione del progetto. Una bella iniziativa che ha l’obiettivo di vivere il territorio e di incontrare in diversi paesi gli amministratori locali e tutti coloro che sostengono il nostro percorso. Vogliamo riportare la Regione Veneto a una progettualità in tanti campi, a inizire dalla gestione dell’ambiente, della mobilità e del turismo dolce. Lo sviluppo economico passa attraverso la valorizzazione ambientale. Il territorio può essere vissuto in modo sostenibile. Un turismo lento che valorizzi la biodiversità.”

“L’incontro perfetto fra il benessere delle persone e la creazione di valore per l’economia del territorio” commenta La Paglia

Da San Zeno si sono raggiunte le sponde del fiume Adige fino Villa Buri alle 9.30. Il programma della giornata ha previsto un primo incontro con la cittadinanza a Porto di San Giovanni Lupatoto alle 10.30; un ritrovo nell’area di sosta “Pantani” di San Martino Buon Albergo alle 11.00; un secondo incontro con la cittadinanza (e con la stampa) al Parco della Rimembranza di Zevio alle 11.30; pausa pranzo alle 13.15 a Roverchiaretta e tappa finale al piazzale dell’argine (ex ristorante galleggiante) a Legnago.