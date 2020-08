Blog dell’Anno 2020: al via dal 13 luglio la competizione ideata da Superscommesse.it

Alle 10:00 del 13 luglio riparte la competizione Blog dell’Anno, che vede partecipare per questa edizione 2020 700 blog da tutta Italia.

I blog candidati possono essere votati dai lettori in base a sette categorie: calcio, basket, tennis, ciclismo, volley, motori e altri sport.

Ognuna contiene circa 100 blog, tra cui i 10 blog migliori della scorsa edizione, che partecipano di diritto alla competizione di quest’anno.

Ogni categoria avrà il proprio vincitore e sarà decretato anche il vincitore assoluto.

I lettori possono votare il loro blog preferito una volta ogni 24 ore accedendo alla pagina dedicata (https://www.superscommesse. it/blog_anno/ ) .

Per aumentare i voti ricevuti, ogni blogger disporrà di un widget che potrà pubblicare sul proprio sito e che consentirà ai lettori di accedere

con un semplice click alla fase di votazione.

Si può votare fino alle ore 15:00 del 15/12/2020, solo i voti contabilizzati entro questa data saranno validi per il punteggio finale.

La competizione terminerà con la cerimonia di premiazione in cui giornalisti ed esperti del settore consegneranno le coppe ai vincitori.

Il logo del premio, simbolo del risultato raggiunto, potrà essere pubblicato dai vincitori sul proprio sito e usato nelle comunicazioni ufficiali.

La competizione, creata da Superscommesse, primo comparatore in Italia di quote per le scommesse sportive,

vuole valorizzare il lavoro e la passione dei blogger italiani che vogliono cimentarsi nell’impresa dell’informazione e del commento sportivo,

nonché della promozione dei valori dello sport.