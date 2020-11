Bolletta elevata – bolletta anomala? Come non pagare

Servizi telefonici non richiesti: scatta il risarcimento

Gli utenti devono richiedere il risarcimento danni per l’attivazione dei servizi telefonici da parte del gestore non autorizzata dal cliente previamente.

Altri soldi recuperati dai Cittadini. È possibile ottenere il risarcimento dei danni per i servizi telefonici non richiesti. Stando a quanto riferisce il sito di informazione legale, una normativa (D. Lgs. n. 185/1999, artt. 9 e 12) e le delibere dell’Autorità Garante nelle Comunicazioni, dichiarano illecita l’attivazione di servizi non richiesti da parte della compagnia telefonica ai propri clienti.

Ecco le 3 odierne vittorie dei Cittadini

Sono oramai più di 500 le cause a costo zero per i Cittadini con un risarcimento di euro 178.500.

Ma volevate davvero lasciare questi soldi alle Compagnie telefoniche? Chiamateci e scoprirete che anche Voi avete diritto ad un risarcimento!– Contro Vodafone restituiti euro 792,57, illegalmente presi dalla carta di credito del cliente;– Contro Fastweb restituiti euro 300,00, illegalmente presi dal conto cliente;– Contro Fastweb restituiti euro 250,00, illegalmente presi dal conto cliente.



Io urlo il vostro silenzio.

Invito tutti i possessori di telefoni cellulari a contattarmi al fine di azionare un risarcimento, perché tra bollette non corrette ed addebiti illeciti non esiste utente che non abbia la possibilità di azionare un reclamo.

Quanto costa questo servizio? Solo una percentuale del denaro che vi farò recuperare.

Voi non immaginate nemmeno quanto denaro dovete recuperare. Ve lo calcoliamo Noi.

Mail – info@avvocatoinfamiglia.com

www.avvocatoinfamiglia.com