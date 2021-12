Bottacin risponde alla Tribuna di Treviso, “Non saranno necessarie nuove discariche, ricevuto anche plauso di Legambiente”

Venezia, 20 dicembre 2021

In merito al focus pubblicato a pagina 16 della Tribuna di Treviso di oggi, dal titolo “Avanti così discariche piene dal 2027 ‘Serviranno nuove aree di stoccaggio’”, l’assessore regionale all’Ambiente, Gianpaolo Bottacin, fa le seguenti precisazioni:

“L’articolo non rispecchia quanto contenuto nel nuovo piano rifiuti del Veneto. È vero che sono stati evidenziati tre scenari, ma quello pianificato è il terzo nel quale è evidenziato come dal 2030 si esauriranno le discariche esistenti e non saranno necessarie nuove discariche. Ritengo che quest’ultimo passaggio vada sottolineato; una volta raggiunti gli obiettivi dell’84% di raccolta differenziata e 80 kg/ab di rifiuto residuo, infatti, saranno sufficienti gli impianti di termovalorizzazione esistenti senza alcun aumento di capacità di smaltimento rispetto ad oggi. Il piano – frutto di un lavoro portato avanti con grande senso di responsabilità e massima attenzione per le istanze di sostenibilità ambientale – ci pone al top in Europa e ha ricevuto anche il plauso di Legambiente. Sarebbe veramente spiacevole che, pur forte si queste caratteristiche, venisse letto in una maniera non corretta e strumentalizzato”.