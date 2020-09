Caccia al concerto per il biglietto dei Nomadi all’area Exp di Cerea: sabato 26 settembre

Sabato 26 Settembre alle ore, 21:00 presso l’Area Exp di Cerea (VR) torneranno I Nomadi con una tappa del nuovo tour. La storica band, dopo lo stop imposto dalle disposizioni ministeriali, tornerà con nuove date del tour presentando i più grandi successi estratti dal vastissimo repertorio.

La band dichiara: “I Nomadi, come sempre non si fermano. Il modo, l’unico possibile, per non far morire la musica in questo difficile 2020, è continuare con i concerti dal vivo, seppur in maniera ridimensionata”. Da oltre mezzo secolo il palco è la loro vita, il live una linfa vitale che unisce artisti e spettatori, i Nomadi decidono di continuare perché non possono non farlo, per tutti gli operatori che sono “dietro le quinte”, per i fans, per la musica. “Dietro ogni operatore dello spettacolo c’è una famiglia. Ringraziamo gli organizzatori per la passione e per condividere questi obiettivi”.

I Nomadi vengono fondati nel 1963, da Beppe Carletti e Augusto Daolio, in un periodo in cui nascevano, a ritmo frequentissimo, centinaia di gruppi musicali, accomunati dalla voglia di esprimere sensazioni, pensieri ed insoddisfazioni dei giovani della nuova generazione, la prima del dopoguerra. Il nome fu scelto un po’ per caso ma forse anche un po’ per destino: la loro l’attività tocca capillarmente numerose località d’Italia, anche nei piccoli paesi della provincia, ed è scandita ad una media di 90 concerti all’anno, capaci di conquistare un pubblico transgenerazionale, unendo i padri ai figli, i nonni ai nipoti. “Il Popolo Nomade” rappresenta da sempre il settimo componente del gruppo: 100 fan club sparsi in tutta Italia, migliaia di fan in ogni angolo della penisola. Ed è proprio grazie al sostegno di queste persone che l’attività musicale è affiancata dall’impegno umanitario, la raccolta fondi e i numerosi viaggi nelle aree critiche del mondo come ambasciatori di Pace e Solidarietà. La band più longeva d’Italia porta in giro da 57 anni la storia della musica. Si potranno ascoltare tutti i grandi successi della carriera della band, tra cui “Ma noi no!”, “Noi non ci saremo”, “Gli aironi neri”, “Ho difeso il mio amore”, “Dio è morto”, “Canzone per un’amica”, “Io vagabondo” e molti altri ancora.

Il concerto dei Nomadi, una delle band italiane più amate, si svolgerà mettendo in atto tutte le prescrizioni di sicurezza indicate dalla Legge relative agli eventi nella nuova fase del post-emergenza. E così, mentre molti artisti rinviano i tour, I Nomadi, guidati dall’anima storica Beppe Carletti, non abbandonano il “popolo nomade” in questo duro momento per lo spettacolo.