Caccia. Assessore regionale, “Per la riapertura saranno consegnati tutti i tesserini. Uffici aperti anche il sabato mattina”

“La consegna dei tesserini per la prossima stagione venatoria 2020/2021 sta procedendo velocemente e senza significativi intoppi, nonostante sia un’operazione complessa, che in Veneto interessa decine di migliaia di cacciatori”.

Così l’assessore alla Caccia, Pesca ed Agricoltura della Regione del Veneto commenta la ripresa delle attività legate al mondo venatorio.

“La prima tranche di tessere è già stata consegnata a coloro che usufruiranno delle giornate di preapertura, fissate a partire dal prossimo 2 settembre – ricorda l’Assessore – e ci tengo a rassicurare tutti i cacciatori, che sarà garantita la consegna dei tesserini in tempo utile per l’apertura della caccia”.

Il tesserino contiene il quadro di sintesi dell’attività venatoria svolta da ciascun cacciatore: dall’indicazione delle eventuali strutture di iniziativa privata frequentate, la selvaggina incarnierata e gli interventi di vigilanza accertati. Informazioni che dimostrano e forniscono un quadro complessivo dell’annata venatoria di riferimento.



“Ricordo infine che, con un apposito provvedimento, la Giunta regionale ha prorogato al prossimo 18 settembre il termine ultimo per la restituzione del tesserino venatorio regionale della stagione 2019/2020 – conclude l’assessore della Regione del Veneto -. Contestualmente alla restituzione si potrà ritirare il nuovo tesserino, ora anche il sabato mattina, e con lo stesso provvedimento, infine, per ridurre al minimo gli assembramenti, abbiamo voluto promuovere tra i cacciatori la possibilità di restituzione in forma collettiva, delegando le proprie associazioni o gli Ambiti territoriali o i Comprensori alpini di caccia. Questo è un risultato raggiunto grazie ad un lavoro di squadra, che dimostra la grande attenzione verso il mondo venatorio”.

Il tesserino potrà quindi essere ritirato presso gli uffici delle sedi territoriali regionali anche il sabato mattino, dalle ore 9 alle 12. E’ necessario chiamare e prendere appuntamento, al fine di evitare assembramenti nel rispetto della normativa anti-Covid.