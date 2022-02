Calano gli infortuni sul lavoro a Verona nel 2021, ma restiamo la provincia con il numero più alto del Veneto

Il consuntivo Inail degli infortuni sul lavoro denunciati nel 2021 mostra una sorpresa positiva per Verona che, malgrado l’accelerata conosciuta a partire dallo scorso agosto, chiude il 2021 con un -2,16% rispetto al 2020. In cifra assoluta, tuttavia, la nostra provincia resta in testa su tutti gli altri territori veneti: gli infortuni denunciati a Verona nel corso del 2021 sono infatti 14.084, nettamente al di sopra del dato della provincia di Vicenza, che con 13.140 infortuni (+6,8% rispetto al 2020) è al secondo posto in Veneto nel 2021. Seguono Treviso con 13.045 denunce (+6,4%), Padova con 12.743 (+12,4%), Venezia con 11.334 (+12,9%), Belluno con 2.670 (-6,9%) e Rovigo con 2.411 (+8,1%). In breve, a Verona rallentano gli infortuni denunciati, pur restando su livelli molto alti.

Se guardiamo al dato regionale, il Veneto registra un incremento notevole del 6,1% (dai 65.437 infortuni denunciati nel 2020 ai 69.427 denunciati del 2021), staccando di gran lunga l’andamento nazionale che al 31 dicembre 2021 ha fatto registrate un +0,16% (dalle 554.340 del 2020 alle 555.236 del 2021, +896 denunce).

Per quanto riguarda gli infortuni mortali, nel 2021 ne sono stati denunciati 1.221 a livello nazionale (-3,9% rispetto al 2020 ma pur sempre circa 3 morti al giorno); 105 a livello regionale (+22% sul 2020, circa un morto ogni tre giorni) e 22 in provincia di Verona. Anche qui: pur conoscendo una significativa diminuzione percentuale, pari a 8,3 punti sul 2020, Verona resta la provincia veneta con il più alto numero di infortuni mortali, circa due morti al mese.

In forte crescita le malattie professionali

A livello nazionale si passa dalle 45.023 denunce del 2020 alle 55.288 del 2021 (+10.265 denunce, +22,8%).

In Veneto questa tendenza è confermata con una percentuale di poco maggiore: dalle 2.753 denunce del 2020 alle 3.416 del 2021 (+663 denunce, +24,08%).

A Verona si passa dalle 411 denunce del 2020 alle 547 del 2021 (+136 denunce, +33,1%).

L’impennata è forse riferibile all’accumularsi di denunce che in seguito al confinamento non erano state presentate nel 2020. La nostra provincia si colloca al quarto posto per denunce di malattia professionali, Padova è la prima con 954 denunce seguita da Venezia e Vicenza.

La marcata crescita regionale e i numeri ancora molto alti a livello provinciale non ci possono lasciare tranquilli. Auspichiamo che le modifiche normative attuate dal governo su sollecitazione del Sindacato nel corso dell’ultimo trimestre 2021 (tra cui: formazione dei datori dei lavori, sospensione delle imprese inadempienti rispetto alla nome di sicurezza, potenziamento degli organi di controllo) possano andare a regime e riflettersi positivamente sulla tutela dei lavoratori e delle lavoratrici. In particolare il Sindacato valuta molto positivamente l’esperienza dei Comitati aziendali anti Covid, partecipati dalle rappresentanze aziendali dei lavoratori e dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, che nel corso dell’emergenza pandemica hanno assicurato tempestiva ed efficace attuazione dei protocolli anti-contagi, contribuendo in modo decisivo alla tutela della salute e del reddito dei lavoratori e, di riflesso, consentendo alle imprese di recuperare rapidamente le posizioni di mercato perse a causa dei lockdown. Un’esperienza che dimostra l’importanza della partecipazione dei lavoratori e delle lavoratrici, attraverso le proprie rappresentanze per la sicurezza (le/gli RLS), per raggiungere standard di sicurezza sempre più elevati nei luoghi di lavoro. Una parte ancora troppo grande del mondo della produzione di beni e servizi guarda alla sicurezza sul lavoro come ad un costo e non come ad un investimento.