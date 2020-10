Calcio, Serie A: Forza Hellas!

In una Serie A che stenta a decollare, anche per le note vicende Covid che stanno riscrivendo calendario e classifica, parte forte il Milan di Pioli e Ibrahimovic che sembra riuscire, in questo inizio di torneo, a non far più rimpiangere i fasti berlusconiani. La situazione, in attesa del posticipo del nostro Verona di stasera, parla chiaro. Rossoneri a punteggio pieno e le altre (Juventus inclusa, finalmente!!!) a inseguire. Sorprende anche il Sassuolo, ora secondo in graduatoria. Dureranno?

E il nostro Hellas? Unica certezza nella formazione contro il Genoa sembra essere Silvestri tra i pali. Per il resto Juric dovrà fare i conti con la rosa a disposizione, rivoluzionata da mercato, infermeria e Coronavirus. Non sarà delle partita nemmeno l’ex Veloso . I rossoblù, a loro volta decimati da quarantene e contagi, proveranno, comunque, a fare una gara accorta per non rischiare di rimanere invischiati nei bassifondi della massima serie. I nostri gialloblù, dopo il passo falso di Parma, sono chiamati al rilancio e alla conferma delle buone prove sin qui disputate con Roma, Udinese e i ducali (nonostante la sconfitta). La pausa per le nazionali avrà fatto bene? La classifica è ancora più che dignitosa, ma meglio non sedersi sugli allori. La salvezza rimane l’obiettivo per il “pepato” mister scaligero che, non è un mistero, sperava in un gruppo di giocatori più numeroso. In attesa di bomber Kalinic, che ha ancora bisogno di tempo per diventare incisivo, il fischio d’inizio della partita è fissato alle 20.45.

In sintesi: Verona-Genoa: forza Hellas!