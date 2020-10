Calcio, serie B: Veneto nel pallone

Rallenta la capolista Cittadella di mister Venturato nella terza giornata del campionato di calcio della serie B italiana. I veneti vengono raggiunti in vetta da Salernitana ed Empoli. Ci ha provato la squadra granata a portare a casa la terza vittoria consecutiva a Cosenza, ma il vantaggio di Marco Rosafio è durato solo pochi minuti. La squadra calabrese, imbattuta da otto turni, ci teneva a uscirne bene e così è stato, anche se ha faticato a tratti a contenere gli undici di patron Gabrielli che si sono confermati in buona forma dopo i successi a Cremona e in casa col Brescia. Immutate le speranze per il “Citta” di poter replicare, e magari migliorare, gli ultimi campionati (i tifosi granata sono autorizzati a toccare ferro…). In settimana al Tombolato contro l’agguerrito Pordenone di bomber Diaw, reduce da tre pareggi consecutivi, la possibilità di confermarsi in vetta. In sintesi: Cosenza – Cittadella 1 – 1, peccato!

Coglie la prima vittoria in campionato il Chievo Verona. La squadra di Aglietti , grazie a una rete di Garritano, porta a casa tre punti pesanti dal Mapei Stadium. La partita, a tratti nervosa (con sette ammoniti), ha visto prevalere i gialloblù che, oltre al goal, hanno colpito anche una traversa nel primo tempo con Fabbro. I ragazzi della “diga” raggiungono così in classifica proprio la Reggiana a quota quattro e si inseriscono in piena zona play-off. E’, ovviamente, presto per parlarne, ma, dopo la sconfitta contro la neo-capolista Salernitana, è questa un’ottima iniezione di fiducia. Sarà vera gloria? Già martedì contro il retrocesso Brescia l’occasione di dimostrare il reale valore della squadra veronese. Le rondinelle saranno orfane del neo-esonerato mister Del Neri, ex-tecnico dei miracoli clivense, ma per questo non saranno sicuramente meno motivate. In sintesi: Reggiana – Chievo Verona 0 -1, avanti così!

Finisce senza reti, invece, Cremonese- Venezia. Gli arancio-nero-verdi hanno combattuto ad armi pari contro una squadra lombarda ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato. I ragazzi di Zanetti si confermano, comunque, in una posizione più che tranquilla in classifica (da play-off). Al Penzo, contro l’ultima in graduatoria Pescara (anche se con una partita in meno) la possibilità di spiccare il volo per il leone alato di San Marco! In sintesi: Cremonese – Venezia 0 – 0, da rivedere!

Rinviata, infine, per i noti problemi legati alla pandemia, il match del Vicenza contro il favoritissimo Monza di patron Berlusconi. Martedì i bianco-rossi sfideranno la Salernitana dell’ex-gialloblù (sponda Hellas) Tutino. Un piccolo derby… In sintesi: Monza – Vicenza: rinviata, che Dio ce la mandi buona contro questo Coronavirus per questa partita, per il campionato, e non solo!