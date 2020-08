Camera di Commercio: Destination Verona presentata ai media nazionali

Verona, 27 agosto 2020. La Camera di Commercio di Verona ha presentato Destination Verona ai media nazionali e del trade. Un altro step del piano RiVer, Riparti Verona che ha stanziato 3 milioni di euro per il rilancio del turismo.

L’obiettivo è stato di comunicare in Italia e all’estero la provincia di Verona, quarta provincia italiana per presenze di turisti stranieri, come meta sicura, accogliente e aperta a tutte le esperienze. Presentando il territorio come un’unica destinazione per sei brand: il Lago di Garda Veneto, la città di Verona, la Valpolicella, il Soave Est Veronese, la Lessinia e la Pianura dei Dogi. Con l’occasione la Camera di Commercio ha rassicurato i giornalisti nazionali sulla ritrovata normalità dopo il fortunale di domenica scorsa. Il sistema Verona ha saputo reagire in 24 ore.

Al press round table hanno partecipato le principali testate quali Travel Quotidiano, Guida Viaggi, Quality Travel, Turismo&Attualità, L’Agenzia di Viaggi, TTG Italia e quattro noti free lance di testate giornalistiche generaliste: Gloria Ciabattoni, collaboratore QN, Ornella d’Alessio, Elena Luraghi e Francesca Pace.

“Si tratta di un’iniziativa volta a aiutare la ripartenza del turismo nel 2020, per sostenere le imprese veronesi interessate direttamente e indirettamente dai flussi turistici che rappresentano circa il 30% del Pil veronese (28,5 miliardi di euro). Si vuole quindi riconquistare la fiducia delle persone provenienti dai Paesi stranieri, i cui abitanti normalmente vengono nel Veronese a passare le vacanze – spiega il vicepresidente della Camera di Commercio, Paolo Tosi, che ha partecipato all’incontro assieme a Silvia Nicolis e Paolo Artelio, componenti di Giunta dell’ente – L’operazione di marketing rientra in una strategia di rilancio complessiva del comparto nel quale l’ente scaligero investirà 3 milioni di euro entro il 2022. L’obiettivo principale è riposizionare la destinazione turistica Verona nei suoi mercati tradizionali, Germania e Olanda e rilanciare nel territorio un turismo di prossimità, valorizzando la destinazione Verona intesa come offerta turistica di tutta la provincia”.

A raccontare le “chicche” del territorio della provincia è intervenuto Stefano Cantiero giornalista e noto storyteller.