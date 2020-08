Camera di Commercio di Verona: Progetto Ri.Ver. RIparti Verona. Contributi per le imprese: 3 milioni di euro entro l’anno

La Camera di Commercio di Verona bandisce tre milioni di euro di contributi per le imprese. Si tratta del secondo step del progetto Riparti Verona, Ri.Ver., dopo il progetto di marketing territoriale partito qualche giorno fa. I bandi assegneranno 1 milione di euro per gli investimenti in internazionalizzazione, 445mila euro per la digitalizzazione e 1,5 milioni di euro per la liquidità. I termini di presentazione delle domande si aprono per tutti e tre al 20 di agosto prossimo.

“Il progetto Ri.ver. impegnerà 30 milioni di euro in tre anni per la ripartenza dell’economia scaligera – spiega il Presidente dell’ente, Giuseppe Riello – si tratta di un progetto articolato nel quale Puntiamo sull’effetto leva: 1 euro dato come contributo al 10%, sviluppa un moltiplicatore pari ad almeno 10 euro. In particolare, abbiamo introdotto il bando per la liquidità che eroga risorse per abbattere i tassi di interesse dei finanziamenti per il rilancio e lo sviluppo delle imprese. Uno strumento concreto per liberare liquidità destinata agli investimenti”.

Il bando per la liquidità prevede anche un contributo ulteriore a copertura del costo della garanzia, compresi i costi di istruttoria delle pratiche. La domanda dovrà essere presentata tramite un Consorzio di Garanzia Fidi e scade il 30 novembre 2020.

Il bando per l’internazionalizzazione mira a rafforzare la capacità competitiva delle imprese sui mercati internazionali, assistendole nell’individuazione di nuove opportunità di business nei mercati già serviti e nello scouting di nuovi o primi mercati di sbocco.

“In questa delicata fase dell’economia globale – prosegue Riello – un particolare impegno è rivolto alla valutazione di eventuali possibilità di mercato in aree meno toccate dall’emergenza Covid-19 o nei Paesi che per primi si riapriranno agli scambi internazionali”.

Il bando scade il 30 settembre 2020 ed è rivolto alle micro, piccole e medie imprese.

Il terzo bando eroga voucher per promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle Micro, Piccole e Medie Imprese attraverso l’erogazione di voucher per la realizzazione di iniziative di digitalizzazione, anche finalizzate ad approcci green oriented del tessuto produttivo. Questo bando scade anch’esso il 30 settembre prossimo.

Come di consueto, le domande vanno presentate on line, tutte le indicazioni si possono trovare sul sito della Camera di Commercio di Verona ai seguenti link:

https://www.vr.camcom.it/it/content/concessione-di-contributi-il-sostegno-alla-liquidit%C3%A0-anno-2020

http://www.vr.camcom.it/content/incentivi-linternazionalizzazione-anno-2020

http://www.vr.camcom.it/content/concessione-di-voucher-alle-mpmi-tema-di-digitalizzazione-anno-2020