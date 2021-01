Campeggia con la tenda ai giardini di Castello: la Polizia locale sanziona e allontana con daspo un cittadino tedesco

Nel tardo pomeriggio di ieri, verso le ore 18, personale della sezione di San Marco e del Nucleo di Pronto impiego della Polizia Locale è intervenuto nel centro storico veneziano sanzionando un cittadino tedesco di anni 35 che, dopo avere installato una tenda da campeggio all’interno dei giardini Napoleonici di Castello, si è allontanato verso piazza San Marco in evidente stato di ubriachezza.

Mentre gli agenti del Pronto Impiego perlustravano i giardini di Castello recuperando la tenda, i colleghi di San Marco hanno intercettato l’uomo nei pressi delle Mercerie dell’Orologio.

L’uomo, di orgini bavaresi giunto in treno da Monaco solo il giorno prima, è stato sanzionato sia per il campeggio abusivo che per lo stato di ubriachezza ed infine è stato raggiunto da un provvedimento di daspo dal centro storico di Venezia per 48 ore. Il trasgressore dovrà pagare una sanzione di 400 euro.

Venezia, 5 gennaio 2021