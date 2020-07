Campidoglio, riaprono i Tourist Info Point negli aeroporti di Fiumicino e Ciampino

Riaprono oggi al pubblico i due Tourist Info Point di Roma Capitale ospitati negli aeroporti di Fiumicino e Ciampino, dopo la riapertura di quelli di Via dei Fori Imperiali, Via Minghetti e Castel S. Angelo.

I corner dedicati all’accoglienza turistica tornano a erogare in presenza il servizio di informazione su eventi cittadini e siti di interesse storico, artistico e culturale in completa sicurezza.

Sanificazione degli ambienti, dotazione di dispositivi sanitari per il personale e pannelli divisori in plexiglas per la sicurezza di operatori e visitatori: sono le misure adottate per la prevenzione del rischio epidemiologico, unitamente a distanziometri per evitare gli assembramenti, dispenser di gel disinfettante per mani e cartelli informativi sull’obbligo di utilizzo delle mascherine. L’accesso ai Tourist Info Point è contingentato, sempre a garanzia del mantenimento delle distanze interpersonali.

“Stiamo riaprendo i Tourist Info Point dedicati all’accoglienza dei visitatori. Un messaggio di ripartenza per Roma, che in questo periodo è meta soprattutto di un turismo di prossimità: sono molti gli italiani che stanno programmando un viaggio nella capitale, per riscoprire le sue meraviglie. Noi siamo pronti ad accoglierli nel segno della sicurezza”, dichiara la sindaca Virginia Raggi.

Nei Tourist Info Point di Roma Capitale sono in vendita i biglietti del trasporto pubblico ATAC e le tessere MIC Card, per l’accesso dei residenti e degli studenti di Roma e della Città Metropolitana alla rete dei Musei Civici. Disponibili anche le card turistiche Roma Pass da 48 ore e 72 ore: l’offerta è quella di pacchetti scontati per eventi e servizi turistici, e di un accesso gratuito illimitato alla rete del trasporto pubblico per l’intera validità della tessera.

“In attesa della normalizzazione dei flussi turistici, ci prepariamo ad accogliere i visitatori che scelgono Roma come meta per le vacanze: il tutto nel segno della sicurezza. E’ importante restituire la percezione di un turismo sicuro, come pure rimodulare l’offerta di eventi e attrazioni su un target che, per il momento, è prevalentemente nazionale”, aggiunge l’Assessore allo Sviluppo economico, Turismo e Lavoro Carlo Cafarotti.

Per quanto riguarda la fascia oraria di apertura, in questa prima fase entrambi i corner di Fiumicino e Ciampino apriranno al pubblico tutti i giorni dalle 8.30 alle 18.00.

Resta operativo, per le indicazioni a turisti e cittadini, anche il servizio telefonico 06. 06. 08, sempre attivo 7 giorni su sette dalle ore 9.00 alle 19.00.