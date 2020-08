Campo Marzo, una parte del mercato del giovedì per due settimane in viale Eretenio e lungo un tratto Dalmazia

Una parte del mercato del giovedì di Campo Marzo si trasferisce provvisoriamente da viale Roma a viale Eretenio, nell’esedra e lungo un tratto di viale Dalmazia. Lo spostamento, che riguarda una ventina di banchi, avverrà giovedì 27 agosto e giovedì 3 settembre, quando sarà vietato parcheggiare sul lato dell’area verde per consentire il posizionamento dei banchi.

Dal 10 settembre il mercato tornerà regolarmente al suo posto in viale Roma.

Lo spostamento temporaneo di parte del mercato è necessario perché in viale Roma sono iniziati i lavori di riqualificazione della strada, tra la stazione e viale Verdi.

Altri dieci banchi posizionati tra via Gorizia e piazzale De Gasperi non si sposteranno, perché quel tratto di viale Roma non è interessato dal cantiere.

Per tutta la durata dei lavori, che dovrebbero concludersi nella prima settimana di settembre, anche l’accesso al luna park di Campo Marzo avverrà da viale Eretenio.

Per consentire l’esecuzione dell’intervento, inoltre, fino al 5 settembre viale Roma, tra la rotatoria della stazione e viale Verdi, è chiuso alla circolazione. Dalla stazione è possibile raggiungere piazzale De Gasperi percorrendo viale Milano, viale dell’Ippodromo e viale Verdi, dove si svolta a sinistra sull’ultimo tratto di viale Roma non interessato dai lavori.

I percorsi degli autobus sono stati provvisoriamente modificati, con spostamento delle fermate in viale dell’Ippodromo (informazioni sul sito www.svt.vi.it).