Cantiere in entrata e uscita dalla Tangenziale Sud di Verona, svincolo Vigasio 5 Bis. Lunedì 2 agosto inizio dei lavori

Da lunedì 2 agosto, per circa una quindicina di giorni, limitazioni alla circolazione in entrata e uscita dallo svincolo della Tangenziale Sud – denominato Vigasio 5 bis.

La possibilità di circolazione sullo svincolo sarà limitata da due diverse fasi di intervento, volte a consentire il proseguo dei lavori di sistemazione della rete interrata di energia elettrica, su un lungo tratto di via Mezzacampagna, tra via Vigasio e via Biasi.

Il cantiere, in corso dagli inizi di luglio, legato all’ampliamento della carreggiata di via Mezzacampagna, coinvolge in questa fase anche il tratto prospiciente lo svincolo della Tangenziale Sud.

Per questo, visto l’importante transito veicolare, soprattutto di mezzi pesanti in entrata ed in uscita dello svincolo, è necessario adottare provvedimenti viabilisti che consentano il regolare svolgimento in sicurezza dei lavori.

Modifiche viabilistiche. Da lunedì 2 agosto scatta la prima fase, della durata di circa una settimana, con l’entrata in vigore del divieto di transito H24 per tutti i veicoli in uscita dallo svincolo della Tangenziale Sud – denominato Vigasio 5 bis, (tratto con provenienza Mercato Ortofrutticolo e direzione San Martino Buon Albergo), che si immette in via Mezzacampagna.

Inoltre, sempre per una settimana, senso unico di marcia e divieto di sosta, con facoltà di rimozione, in via Mezzacampagna nel tratto di strada compreso tra l’intersezione con via Vigasio e lo svincolo della Tangenziale.

Attenzione. Nella seconda fase, che prenderà il via solo al termine del primo step di intervento e che avrà una durata di ulteriori 7 giorni, sarà completamente chiuso lo svincolo della Tangenziale Sud – Vigasio 5 bis, con divieto di circolazione H24 per tutti i veicoli, sia in ingresso che in uscita.

Interdetto, quindi, anche il passaggio nel tratto di strada compreso tra l’intersezione con via Mezzacampagna e lo sbocco sulla Tangenziale.