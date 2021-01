“Carlo Scarpa e Aldo Rossi. Maestri di poesia e di memoria”: Padova in tv su Rai 5 venerdì 15 gennaio alle ore 21.15

Padova arriva in tv su RAI 5 venerdì 15 gennaio alle ore 21.15 con il documentario d’autore “Carlo Scarpa e Aldo Rossi. Maestri di poesia e di memoria”, “ritratto di due maestri dell’architettura italiana estremamente diversi come formazione e visione, entrambi alla ricerca di un’architettura che trascendesse il tempo: Aldo Rossi sembrava trovare le risposte nel pensiero astratto delle cose, Carlo Scarpa nel modo concreto di metterle in luce”. Così i registi Francesco Conversano e Nene Grignaffini, fondatori della casa di produzione Movie Movie, che hanno scelto il Salone di Palazzo della Ragione per avvolgere il racconto riservato ad Aldo Rossi internazionalmente riconosciuto come uno dei maestri più significativi dell’architettura contemporanea e al quale Padova ha dedicato nel 2019 una mostra organizzata dall’assessorato alla Cultura dell’Amministrazione Comunale in collaborazione con la Fondazione Aldo Rossi e l’Associazione Di Architettura, allestita proprio a Palazzo della Ragione.

Francesco Conversano e Nene Grignaffini collaborano da molti anni con la RAI in qualità di ideatori, registi e produttori con la Movie Movie, la piccola factory da loro fondata nel cuore di Bologna che opera da oltre 30 anni nell’ambito della produzione di film realizzando documentari e reportages, privilegiando il “documentario d’autore” come luogo e genere in cui sperimentare nuovi linguaggi e forme narrative diverse. Nel 2018 Conversano e Grignaffini hanno diretto e prodotto con RAI 5, con la cura dell’architetto prof. Michael Obrist dell’Università di Vienna, una serie in tre parti dal titolo “I Tre Architetti. Frank Lloyd Wright, Mies Van Der Rohe, Gio Ponti”, presentata in anteprima anche alla Triennale di Milano nel 2019 e successivamente al Maxxi di Roma.

Le riprese di Palazzo della Ragione sono state autorizzate e realizzate nel maggio scorso con la collaborazione del settore Gabinetto del Sindaco del Comune di Padova