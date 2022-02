Carnevale, sabato e domenica i dolci tipici della tradizione veronese nel Mercato Coperto

Sabato 26 e domenica 27 febbraio 2022 ore 10-12.30

nel Mercato Coperto di Campagna Amica in Via Macello 5/A Verona

Castagnole e frittelle sono le specialità tipiche veronesi che si potranno scoprire nell’ultimo weekend di Carnevale sabato 26 e domenica 27 febbraio dalle 10 alle 12.30 nel Mercato Coperto di Campagna Amica di via Macello 5/A a Verona. Nell’occasione i bambini potranno farsi truccare da un’esperta di “Trucca bimbi”.

Una mobilitazione della dolcezza che vede in azione anche i cuochi contadini per mostrare dal vivo come risparmiare realizzando a casa i tradizionali dolci di Carnevale, come scegliere gli ingredienti migliori, preparare gli impasti, cuocerli e infine decorarli prima di portarli in tavola o regalarli a parenti e amici. Per l’occasione verrà diffuso il report della Coldiretti sul ritorno in cucina delle famiglie all’insegna del fai da te casalingo, con la mappa dei dolci tipici della tradizione regionale.

Ogni sabato e domenica dalle 8 alle 13 le aziende agricole locali protagoniste del Mercato Copertopropongono i loro prodotti freschi e di stagione a km zero come ortofrutta, anche biologica, olio, riso e farine, carne e insaccati, pesce di lago e di mare, prodotti lattiero caseari, vino, birra e gastronomia.

© Riproduzione riservata