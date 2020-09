Cattolica Assicurazioni – La prima polizza dedicata alla custodia di Bitcoin

Milano, 16 settembre 2020. Nasce la prima polizza dedicata al mondo delle

criptovalute: Satec Underwriting, società del gruppo Cattolica Assicurazioni,

copre i rischi di CheckSig nel servizio di custodia Bitcoin.

CheckSig è la startup italiana che offre il servizio di custodia Bitcoin per

investitori istituzionali e high-net-worth individuals: risolve i problemi legati a

sicurezza, complessità tecnologica e conformità regolamentare. Nel rispetto

della privacy del singolo cliente, il servizio di custodia è complessivamente

“trasparente”: una cassaforte di cristallo per Bitcoin, come fossero

l’equivalente digitale di lingotti d’oro, il cui contenuto e le cui aperture sono

osservabili da tutti. La trasparenza è la garanzia di verificabilità continua per

auditor e clienti: una assoluta novità in un mercato offuscato da paradigmi di

sicurezza secretati e impossibili da valutare e quindi, per questo,

continuamente tormentato da frodi e scandali. Alla ricerca dei più alti

standard di servizio per i propri clienti, CheckSig ha voluto aggiungere una

copertura assicurativa al suo processo di custodia.

Grazie al know-how tecnologico di Satec Underwriting e di CATTRe, società

di riassicurazione per rischi non tradizionali del Gruppo Cattolica, è nata una

polizza su misura in grado di soddisfare le esigenze di CheckSig: primo e unico

contratto assicurativo italiano nel settore criptovalute, finora appannaggio

esclusivo degli operatori specializzati sui mercati londinese e statunitense. In

particolare, la polizza copre sia il vero e proprio furto durante le operazioni di

prelievo dei Bitcoin custoditi, sia i danni derivanti da intrusioni e violazioni della

sicurezza e legati al ripristino dei dati.

“Siamo particolarmente orgogliosi di questo prodotto – ha dichiarato

Nazareno Cerni, Amministratore delegato di CATTRe e Vicedirettore Generale

di Cattolica Assicurazioni – perché grazie alle competenze dei nostri team è

stato possibile costruire una polizza per rischi decisamente nuovi, in un settore

che ha enormi potenzialità di sviluppo. Questo conferma la nostra capacità

di sostenere l’industria più all’avanguardia nell’innovazione tecnologica

offrendo coperture assicurative che difendono l’azienda e quindi i suoi

clienti”.

“Nel Far West pioneristico che ancora caratterizza l’ecosistema Bitcoin, è per

noi decisivo portare sul mercato standard di servizio professionali ed affidabili

– aggiunge Ferdinando Ametrano, amministratore unico di CheckSig e

docente di Bitcoin and Blockchain Technology a Milano-Bicocca e diverse

COMUNICATO STAMPA

altre università italiane – La polizza assicurativa è una implicita validazione e

l’opportuno completamento del nostro servizio di custodia, a garanzia dei

nostri clienti. In Italia siamo gli unici a vantare coperture assicurative, all’estero

andremo a competere forti di un protocollo trasparente e verificabile,

tecnologicamente superiore a quello dei nostri concorrenti”.

Fondata nell’ottobre 2019 come spin-off del Digital Gold Institute (www.dgi.io), CheckSig

(www.checksig.io) è una startup innovativa valutata da suoi investitori cinque milioni di euro

al momento della costituzione. Guidata da Ferdinando Ametrano, tra i principali divulgatori

scientifici del fenomeno Bitcoin, CheckSig promuove un protocollo aperto per la custodia

trasparente di Bitcoin che mira a diventare uno standard di mercato.

Acquisita dal Gruppo Cattolica Assicurazioni (www.cattolica.it) nel 2018, Satec Underwriting

(www.satecunderwriting.eu) è la prima MGA (Managing General Agencies) italiana, nata

nel 1993 come agenzia di assicurazione plurimandataria, originariamente specializzata nella

sottoscrizione di rischi spaziali. Si colloca tra gli operatori internazionali più attivi nella

copertura di rischi non tradizionali: attualmente sottoscrive più di 70 milioni di premi nei

business Marine, Property, Sports, Casualty, Cyber, Inquinamento e Fideiussioni. Collabora

con CATTRe, la Specialty Line del gruppo Cattolica all’avanguardia nell’assicurazione di rischi

innovativi ad alto contenuto tecnologico.