Cattolica: Tribunale di Venezia respinge richiesta di alcuni soci per la sospensiva della delibera dell’Assemblea straordinaria

Il giudice del Tribunale delle Imprese di Venezia, Lina

Tosi, ha depositato in data odierna il proprio provvedimento con il quale è

stata respinta la richiesta di vari Soci (34) di Cattolica Assicurazioni relativa alla

sospensione della delibera dell’Assemblea straordinaria dei soci del 27 giugno

scorso, con la quale si dava delega al Consiglio di Amministrazione per

l’aumento del capitale sociale fino a 500 milioni di euro.

Il Consiglio di Amministrazione di Cattolica peraltro in data 4 agosto 2020 ha

deliberato l’esercizio della delega in parte, vale a dire per 300 milioni di euro,

a favore di Generali e in parte per i restanti 200 milioni di euro a favore degli

azionisti tutti.

L’operazione con Generali prosegue quindi come previsto dagli accordi a

suo tempo stipulati e comunicati.

Il provvedimento odierno del Tribunale delle Imprese di Venezia rinvia alla

fase del merito per la liquidazione delle spese a carico dei Soci richiedenti.