Cercasi testimoni per l’incidente avvenuto giovedì 3 marzo in viale del Lavoro

Sono invece ancora in fase di definizione le cause di un altro incidente stradale avvenuto in viale del Lavoro 15 giorni fa e non ancora perfettamente chiarito.

Giovedì 3 marzo, attorno alle 9, un’auto ed una moto sono venute a collisione in viale del Lavoro. Dai primi accertamenti sembra che una Peugeot 208 stesse percorrendo viale del Lavoro in direzione di viale delle Nazioni quando, all’intersezione con la laterale di sinistra via Messedaglia, ha iniziato la svolta entrando in collisione con uno scooter Honda SH 125 che lo seguiva, e che in quel momento si trovava alla sua sinistra.

Il motociclista, 23 anni e residente a in città, è rovinato a terra finendo parzialmente sotto l’auto. Soccorso dal personale sanitario intervenuto poco dopo, è stato trasportato presso il Pronto Soccorso dell’ospedale Civile Maggiore di Verona, dove è stato ricoverato in prognosi riservata.

Per meglio definire la corretta dinamica degli eventi, la Polizia Locale invita i cittadini di passaggio e testimoni dell’accaduto a mettersi in contatto con il nucleo infortunistica stradale per fornire la loro testimonianza, chiamando lo 045/8078466 o inviando una email a infortunsitica@comune.verona.it

© Riproduzione riservata