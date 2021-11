Cittadella, città veneta della cultura. Zaia, “Meccanismo virtuoso di valorizzazione del patrimonio storico artistico”

Venezia, 12 novembre 2021

“Cittadella è il primo centro a ricevere il titolo di Città veneta della Cultura, ma questa assegnazione apre la strada a una futura serie di nuovi riconoscimenti negli anni a venire che daranno sempre maggior risalto a quei veri scrigni di arte, architettura, paesaggio e tradizioni che sono le nostre bellissime città”.

Così il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, commenta l’assegnazione per la prima volta dall’istituzione del prestigioso titolo regionale che va alla città murata in provincia di Padova.

“Siamo la regione più turistica d’Italia con 70 milioni di presenze annue – prosegue Zaia -. Chi ha conosciuto il Veneto sa bene che è molto altro oltre alle spiagge e alle piste da sci. Il riconoscimento di Città veneta della Cultura, è una nuova opportunità per valorizzare tutto quello che il turista o il visitatore può trovare in ogni anglo della regione, in un immenso patrimonio di musei, ville, palazzi, teatri, biblioteche. Un patrimonio che sottolinea come il Veneto sia realmente the land of Venice”.

“Mi congratulo con Cittadella per questa affermazione – conclude il Governatore -. Sono certo che darà inizio ad un meccanismo virtuoso che porterà molte altre città ad aspirare a conquistare il titolo”.