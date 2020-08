Coldiretti Verona. “Mele e pere 2020, previsioni produttive e situazioni di mercato”, appuntamento l’11 agosto alle 20.30 al Parco della Rimembranza di Zevio

“Mele e pere 2020. Previsioni produttive e situazioni di mercato” è l’incontro che si terrà martedì 11 agosto alle 20.30 al Parco della Rimembranza al Castello di Zevio. L’appuntamento è organizzato da Coldiretti Verona in collaborazione con il Comune di Zevio per divulgare i dati relativi alle stime di produzione di mele e pere per il 2020, in vista dell’imminente campagna di commercializzazione del prodotto, la cui raccolta è già iniziata per la varietà precoce Gala, mentre per le altre comincerà nelle prossime settimane. Relatori saranno Alessandro Dalpiaz, Direttore di Assomela ed Elisa Macchi Direttore del C.S.O di Ferrara che faranno il loro intervento dopo i saluti di Diego Ruzza e Gabriele Bottacini, rispettivamente Sindaco e vice Sindaco del Comune di Zevio.

Durante la conferenza, moderata da Giorgio Girardi, capo area Ortofrutta di Coldiretti Verona, sarà illustrata la proposta di certificazione della Dop mela del Veneto e di Verona da parte di Stefano Faedo, presidente dell’Associazione Assofrutta Veneto, promotrice dell’iter di certificazione.

Le conclusioni saranno di Daniele Salvagno, presidente di Coldiretti Verona.