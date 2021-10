Coldiretti Verona. Vitivinicolo, focus sulla Flavescenza dorata della vite con esperti del settore

Convegno organizzato da Coldiretti Verona a San Giovanni Ilarione, giovedì 7 ottobre alle 20

Verona, 1 ottobre 2021 – “Flavescenza dorata della vite e nuovi strumenti gestione rischi in agricoltura” è il titolo del convegno organizzato da Coldiretti Verona giovedì 7 ottobre alle 20 alla Tensostruttura di Piazza Colonna a San Giovanni Ilarione.

Dopo i saluti di apertura del Sindaco di San Giovanni Ilarione Luciano Marcazzan, interverranno Gabriele Posenato del Centro Studi Agrea per parlare di “Epidemiologia e contenimento della Flavescenza dorata della vite” e il direttore del Codive Michele Marani che tratterà il tema dei “Nuovi strumenti gestione rischi in agricoltura: fondi mutualistici”. Le conclusioni saranno di Silvia Marcazzan, componente di Giunta Coldiretti Verona mentre il moderatore sarà Enzo Gambin, Direttore Aipo.

La Flavescenza dorata – evidenzia Coldiretti Verona – è una malattia della vite causata da un fitoplasma trasmesso da una cicalina di origine nordamericana (Scaphoideus titanus), che causa il disseccamento della pianta. È una malattia comparsa da oltre un decennio in Italia. Già dal 1995 il fitoplasma non era più presente sul territorio regionale veneto poiché il contagio era stato gestito in modo precoce, ma è ricomparso negli ultimi anni soprattutto a causa delle mutate condizioni ambientali.

“La malattia è tornata a macchia di leopardo sui vigneti della provincia di Verona, causando preoccupazione tra i produttori. Conoscere il fenomeno e gestirlo con tempestività è la via corretta per salvaguardare le viti”, evidenzia Daniele Salvagno, presidente di Coldiretti Verona.

Per motivi organizzativi, per partecipare al convegno è necessario confermare la propria presenza con un sms al n. 347/8801312

Per accedere all’incontro sarà necessario esibire il Green Pass.