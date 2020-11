Come si scrive un testamento in pochi minuti

Il testamento olografo è quel documento che attesta le volontà del testatore, senza avere restrizioni se non quelle che rispettino la legge vigente. Per scriverlo non è necessario che ci sia la presenza di un notaio o di testimoni. L’unica cosa da rispettare è una formula ben definita a tutela del testatore.

Quindi come si scrive un testamento olografo per evitare che DOPO DI NOI ci siano problemi ?

Modalità

Il primo passo è scrivere su un qualsiasi foglio, di proprio pugno, le proprie volontà. Ecco i requisiti:

Data: giorno, mese e anno in cui è stato scritto. Serve per capire quale sia l’ultimo testamento redatto, oltre alla conferma che il testatore sia capace di intendere e di volere in quel momento. Il luogo, invece, non è necessario.

giorno, mese e anno in cui è stato scritto. Serve per capire quale sia l’ultimo testamento redatto, oltre alla conferma che il testatore sia capace di intendere e di volere in quel momento. Il luogo, invece, non è necessario. Autografia: vietato l’uso di computer, macchine da scrivere e mezzi simili. deve essere scritto a mano.

vietato l’uso di computer, macchine da scrivere e mezzi simili. deve Sottoscrizione: la firma alla fine del documento, sempre di pugno del testatore. Particolare il fatto che sia possibile anche usare un soprannome con cui è conosciuto il testatore. Anche se utilizzare il proprio nome e il proprio cognome è sempre meglio.

la firma alla fine del documento, sempre di pugno del testatore. Particolare il fatto che sia possibile anche usare un soprannome con cui è conosciuto il testatore. Anche se utilizzare il proprio nome e il proprio cognome è sempre meglio. Ogni aggiunta deve essere nuovamente datata e firmata.

deve essere nuovamente datata e firmata. Ogni singolo foglio del testamento deve essere datato e firmato.

Non bisogna preoccuparsi di scrivere il testamento su carte o documenti particolari, basta un qualsiasi pezzo di carta…o non necessariamente carta. Si può scrivere ovunque, l’importante è che ben si riconosca la calligrafia del testatore (l’incisione, dunque, non è fattibile).

Si deposita il testamento ?

Ci sono diverse modalità. Si può conservare personalmente, si può affidare a una persona di fiducia o depositarlo presso il proprio notaio. In quest’ultimo caso la pubblicazione avverrà proprio tramite il notaio.